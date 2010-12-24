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LEGEND CLUB - MILANO

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WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

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LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
DETTAGLI EVENTO
W.A.S.P. (CANCELLATO)
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HALL - PADOVA
https://www.facebook.com/events/537607750351291/
GRUPPI
WASP
NOTE
Apertura porte: ore 19.00
Inizio concerti: ore 21.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00

Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10 di giovedì 7 novembre 2019.
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