DETTAGLI EVENTO RINGS OF SATURN + GUESTS 07/03/2020 CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI) www.ticketone.it GRUPPI

RINGS OF SATURN

ENTERPRISE EARTH

TRAITORS

BRAND OF SACRIFICE NOTE

I biglietti saranno disponibili da lunedì 11 novembre alle ore 11.00.

Inizio concerti ore 19:30



Ingresso in prevendita: 20 euro + d.d.p.

Ingresso in cassa la sera dello show: 22 euro