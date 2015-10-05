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LEGEND CLUB - MILANO

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LEGEND CLUB - MILANO

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VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

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VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/03/20
BORN OF OSIRIS + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

19/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/03/20
BLACK PHANTOM + NOWHERE (POSTICIPATO)
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)

20/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

20/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
BORDERLINE - PISA
DETTAGLI EVENTO
FULL OF HELL + GUESTS
04/04/2020
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/347379806081018/
GRUPPI
FULL OF HELL +
PRIMITIVE MAN +
EYE FLYS +
Altri gruppi TBA
NOTE
Sabato 4 aprile 2020
@Legend Club - Milano
viale E. Fermi, 98

Costi e orari TBA
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