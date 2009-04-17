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UNIPOL ARENA - BOLOGNA

10/03/20
AFTER THE BURIAL + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
THE SISTERS OF MERCY
26/03/2020
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
THE SISTERS OF MERCY
NOTE
Prezzo: 30 € + d.p.
Prezzo in cassa: 35€
I biglietti saranno disponibili tramite Ticketone a partire dalle ore 10 del 20 novembre, sia online che nei punti di vendita fisici.
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