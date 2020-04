DETTAGLI EVENTO TURILLI/LIONE RHAPSODY + CELLAR DARLING + QANTICE (RINVIATO 08/05/2020 LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) www.ticketone.it GRUPPI

TURILLI/LIONE RHAPSODY +

CELLAR DARLING +

QANTICE NOTE

Prezzo dei biglietti in prevendita: 22 € + dp

Prezzo del biglietto in cassa: 27 €

Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 12 di venerdì 22 novembre.