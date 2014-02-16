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ROCK THE CASTLE (day 6) - POSTICIPATO
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CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
www.ticketone.it
GRUPPI
MERCYFUL FATE +
Emperor +
Venom +
TBA
NOTE
Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 22 novembre su Ticketone, ma sarà possibile acquistare il biglietto della singola giornata al prezzo di €60,00 + d.p.

Evento posticipato al 2021 - date TBA
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