14/02/20
ALBERT CUMMINGS
Believe
14/02/20
ANVIL
Legal At Last
14/02/20
SHADOW WITCH
Under The Shadow Of A Witch
14/02/20
HOLLYWOOD UNDEAD
New Empire Vol. 1
14/02/20
BLACK SWAN
Shake The World
14/02/20
KREATOR
London Apocalypticon - Live At The Roundhouse
14/02/20
ARCHON ANGEL
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14/02/20
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14/02/20
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14/02/20
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11/02/20
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MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
11/02/20
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT - ROMA
12/02/20
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13/02/20
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15/02/20
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15/02/20
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THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
15/02/20
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CIRCOLO ARCI BELLEZZA - MILANO
16/02/20
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16/02/20
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LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA