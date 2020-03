DETTAGLI EVENTO BORN OF OSIRIS + GUESTS 19/03/2020 CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI) GRUPPI

BORN OF OSIRIS

VOLUMES

OCEANS ATE ALASKA

DEFYING DECAY NOTE

Giovedì 19 marzo 2020

@Circolo Svolta - Rozzano (MI)

via P.F. Maggi, 118



Ingresso riservato ai soci ACSI

Tesseramento: 5 euro



Apertura porte: 20.00

Ingresso in prevendita: 20€ + ddp

Ingresso alla cassa: 25€