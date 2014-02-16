      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Ayreon
Electric Castle Live and Other Tales
Demo

Morningviews
You Are Not the Places You Live In
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/05/20
HELIKON
Myth & Legend

29/05/20
CENTINEX
Death In Pieces

29/05/20
GRAVE DIGGER
Fields Of Blood

29/05/20
PALAYE ROYALE
The Bastards

29/05/20
VIOLENT HAMMER
Riders of the Wasteland

29/05/20
XIBALBA
Anos En Infierno

29/05/20
MORBID ANGELS
Altars of Madness – Ultimate Edition

29/05/20
SORCERER
Lamenting Of The Innocent

29/05/20
BEHEMOTH
A Forest (EP)

29/05/20
PARALYSIS
Mob Justice

CONCERTI

29/05/20
RAIN + GUESTS (ANNULLATO)
BLACK DEVILS SPRING PARTY - S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

29/05/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

30/05/20
MARK LANEGAN BAND (ANNULLATO)
TEATRO MANZONI - BOLOGNA

09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO

16/06/20
DEATHLESS LEGACY
CRAZY BULL - GENOVA
DETTAGLI EVENTO
PEARL JAM + PIXIES (SOSPESO)
05/07/2020
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI - IMOLA
ULTIMI COMMENTI
27/05/2020 - 19:45
VEKTOR: annunciano il ritorno e la nuova formazione
27/05/2020 - 19:42
16: presentato il video di ''Sadlands''
26/05/2020 - 19:50
MARCELA BOVIO: la cantante ha sconfitto il tumore
26/05/2020 - 15:25
RATT: al lavoro su un nuovo album
27/05/2020 - 16:00
OBSCURA: il chitarrista Christian Münzner rientra in formazione
26/05/2020 - 19:27
TIMO TOLKKI`S INFINITE VISIONS: Jari Kainulainen è il bassista della band
26/05/2020 - 16:01
AMARANTHE: completate le registrazioni del nuovo album, svelata la data d’uscita
26/05/2020 - 18:19
PARKWAY DRIVE: al lavoro su nuove canzoni
22/05/2020 - 14:39
VOIVOD: diffusi singolo e dettagli del nuovo EP ''The End Of Dormancy''
25/05/2020 - 21:14
CURRENTS: ascolta il singolo ''Monsters''
ULTIMI COMMENTI
27/05/2020
Intervista
ALESTORM
Quello che ci pare, come pare a noi
25/05/2020
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 37 - Black Sabbath
16/02/2014
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 5 - Manowar
22/05/2020
Intervista
PROPHILAX
30 anni di politicamente scorretto
30/03/2019
Articolo
MOTLEY CRUE
The Dirt - Il film visto da Metallized
ULTIMI COMMENTI
75
81
87
79
82
74
71
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     