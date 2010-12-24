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ROCK THE CASTLE (day 4) - POSTICIPATO
03/07/2020
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
GRUPPI
ALTER BRIDGE +
VOLBEAT +
LACUNA COIL +
Altri gruppi TBA
NOTE
Ingresso 50 euro + ddp
Biglietti disponibili dalle ore 10:00 del 5 dicembre sul sito di TicketOne
Biglietti disponibili nei punti vendita TicketOne dalle ore 10:00 del 7 dicembre

Evento posticipato al 2021 - date TBA
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