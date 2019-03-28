05/02/21
FOO FIGHTERS
Medicine at Midnight
05/02/21
UNCERTAINTY PRINCIPLE
Sonic Terror
05/02/21
PRODUCT OF HATE
You Brought This War
05/02/21
TRANSATLANTIC
The Absolute Universe
05/02/21
WOLF KING
The Path of Wrath
05/02/21
ANGELUS APATRIDA
Angelus Apatrida
05/02/21
INGLORIOUS
We Will Ride
05/02/21
CULT OF LUNA
The Raging River
05/02/21
SARIN
You Cant Go Back
05/02/21
KEYS OF ORTHANC
Of the Lineage of Kings
06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
26/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
27/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
TRAFFIC CLUB - ROMA
28/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/03/21
MICHALE GRAVES + NIM VIND
LEGEND CLUB - MILANO