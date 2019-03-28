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TRAFFIC CLUB - ROMA

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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

19/02/21
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO

26/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

27/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
TRAFFIC CLUB - ROMA

28/02/21
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/03/21
MICHALE GRAVES + NIM VIND
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
HELLOWEEN + DIRKSCHNEIDER
27/04/2021
LORENZINI DISTRICT - MILANO
GRUPPI
HELLOWEEN + DIRKSCHNEIDER
NOTE
Ingresso: 45€ + d.p.
Biglietti disponibili tramite Ticketone. I biglietti già comprati per la data di settembre sono da considerarsi validi per la nuova data.
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