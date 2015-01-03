15/05/20
HORN
Mohngang
15/05/20
ASHTAR
Kaikuja
15/05/20
WOLVES DEN
Miserere
15/05/20
TRIPTYKON
Requiem (Live at Roadburn 2019)
15/05/20
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Prehensile Tales
15/05/20
RAVENSCRY
100
15/05/20
PARADISE LOST
Obsidian
15/05/20
TYRANT (USA)
Hereafter
15/05/20
UNANIMATED
In The Light Of Darkness (ristampa)
11/05/20
IN FLAMES + GUESTS TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO VERDI - FIRENZE
15/05/20
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TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE
16/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
AUDITORIUM CONCILIAZIONE
16/05/20
MILADY METAL FEST
ARCI TOM - MANTOVA
16/05/20
OSTROGOTH + KILLER + WITCHUNTER
WISHLIST - ROMA
17/05/20
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LEGEND CLUB - MILANO
18/05/20
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TEATRO DAL VERME - MILANO
21/05/20
L.A. GUNS
ORION - CIAMPINO (ROMA)
21/05/20
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