DETTAGLI EVENTO ANCIENT + NECRODEATH + GUESTS 04/04/2020 THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR) https://www.facebook.com/events/2637954019623355/ GRUPPI

ANCIENT

NECRODEATH

KERES

BLAZE OF SORROW NOTE

Sabato 4 aprile 2020

@The Factory - S. Martino Buon Albergo (VR)

via Del Lavoro



Aperture porte 20.00

Inizio live 21.00



Ingresso 20 euro in cassa

Riservato ai soci The Factory: 3 euro per tessera associativa di validitÓ annuale

Aftershow ingresso gratuito