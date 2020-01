DETTAGLI EVENTO CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + DARK AGES + WATERSHAPE 08/02/2020 THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR) https://www.facebook.com/events/3164891466859000/ GRUPPI

CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN +

DARK AGES +

WATERSHAPE NOTE

Sabato 8 febbraio 2020

@The Factory - S. Martino Buon Albergo (VR)

via del Lavoro, 7



Aperture porte 20.00

Inizio live 21.00



Ingresso 23 euro in cassa

20 euro in prevendita + d.p. (link TBA)

Aftershow ingresso gratuito



Riservato ai soci The Factory: 3 euro per tessera associativa di validità annuale