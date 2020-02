DETTAGLI EVENTO THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + ONE DESIRE 15/03/2020 LEGEND CLUB - MILANO www.ticketone.it GRUPPI

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA +

ONE DESIRE NOTE

Domenica 15 marzo 2020

@Legend Club - Milano

viale E. Fermi, 98



Orari TBA

Ingresso 22 euro + d.d.p.

Biglietti disponibili su TicketOne