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21/05/20
GREEN CARNATION + GUEST TBA
LARGO VENUE - ROMA
DETTAGLI EVENTO
STEEL PANTHER + THE WILD
16/06/2020
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
STEEL PANTHER + THE WILD
NOTE
Costo del biglietto: 33€ + d.p.
Biglietti disponibili a partire da sabato 21 dicembre tramite punti vendita fisici di Ticketone e tramite il sito.
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