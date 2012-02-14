      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Nero di Marte
Immoto
Demo

Ira Green
7
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/02/20
POSTVORTA
Porrima

20/02/20
SKYFOREST
A New Dawn

20/02/20
POSTVORTA
Porrima

21/02/20
DEMONS & WIZARDS
III

21/02/20
PRIMEVAL MASS
Nine Altars

21/02/20
HEATHEN FORAY
Weltenwandel

21/02/20
FRACTURED INSANITY
Massive Human Failure

21/02/20
VINNIE MOORE
Soul Shifter

21/02/20
VERIKALPA
Tuoppitanssi

21/02/20
H.E.A.T
H.E.A.T

CONCERTI

18/02/20
MONSTER MAGNET
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/02/20
TENACIOUS D + WINCHESTER
LORENZINI DISTRICT - MILANO

20/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
DRUSO - RANICA (BG)

20/02/20
PAPA ROACH + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

20/02/20
NANOWAR OF STEEL
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

20/02/20
DEWFALL + GUESTS
EQUINOX CLUB - VEROLI (FR)

21/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

21/02/20
NANOWAR OF STEEL
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

21/02/20
ASPHODELIA + GUESTS
EXTREME FOVEA ATTACK - FOGGIA

21/02/20
WICKED ASYLUM + VIOLAFUEL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
DETTAGLI EVENTO
EXTREMA
29/02/2020
PIPPO FOODCHILLSTAGE - BOLZANO
GRUPPI
EXTREMA
ULTIMI COMMENTI
14/02/2020 - 10:17
ULVER: ascolta la nuova ''Russian Doll''
17/02/2020 - 19:00
MEDICO PESTE: ascolta la nuova ''All Too Human''
17/02/2020 - 20:13
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: live il 26 giugno a Bergamo
16/02/2020 - 18:30
ENSIFERUM: concluse le registrazioni del prossimo album
17/02/2020 - 10:38
SPECTRAL VOICE: ascolta un nuovo split coi Anhedonist
14/02/2020 - 09:40
BLAZE OF PERDITION: tutto il nuovo album in streaming
09/02/2020 - 16:44
INFERNAL ANGELS: presentato il nuovo singolo
16/02/2020 - 13:59
EDGE OF PARADISE: guarda il video di ''World''
16/02/2020 - 14:22
OUTLAWS: a fine mese la pubblicazione del nuovo disco
15/02/2020 - 22:46
ROSS THE BOSS: a marzo il nuovo disco, ecco il primo singolo
ULTIMI COMMENTI
16/02/2020
Live Report
SLIPKNOT + BEHEMOTH
Mediolanum Forum, Assago (MI), 11/02/2020
10/02/2020
Articolo
QUADRIVIUM - UNO
La monade
14/02/2012
Articolo
DEAD
Mayhem & Morbid - La storia, il mito e i memorabilia
04/02/2017
Articolo
THE DEATH ARCHIVES: MAYHEM 1984-94
La recensione
05/05/2012
Articolo
GG ALLIN
Oltre ogni limite: la biografia
ULTIMI COMMENTI
57
83
92
89
90
78
87
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     