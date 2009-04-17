05/03/20
DISTORTED VISIONS
Born Dead
06/03/20
PETER AND THE TEST TUBE BABIES
Fuctifano
06/03/20
EARTH ROT
Black Tides Of Obscurity
06/03/20
CREMATORY
Unbroken
06/03/20
ROSS THE BOSS
Born Of Fire
06/03/20
BORGNE
Y
06/03/20
TRIBE OF PAZUZU
King Of All Demons
06/03/20
SEMBLANT
Oscura
06/03/20
ALLEN/OLZON
Worlds Apart
06/03/20
THERAPY?
Greatest Hits (The Abbey Road Session)
03/03/20
MYRATH + ELEINE (SOPSESO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
04/03/20
MYRATH + ELEINE (SOSPESO)
LEGEND CLUB - MILANO
06/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA
06/03/20
DISCHARGE (ANNULLATO)
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
07/03/20
RINGS OF SATURN + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
07/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
07/03/20
EXTREMA + HELLCOWBOYS + ENEMYNSIDE
DEFRAG - ROMA
07/03/20
DISCHARGE (ANNULLATO)
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
07/03/20
STIGE + GUESTS
MOCAMBO CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)
08/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (CANCELLATO)
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)