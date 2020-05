DETTAGLI EVENTO MARK LANEGAN BAND 30/05/2020 TEATRO MANZONI - BOLOGNA www.ticketone.it GRUPPI

MARK LANEGAN BAND NOTE

Sabato 30 maggio 2020

@Teatro Manzoni - Bologna

via De' Monari, 1/2



Prezzi biglietti:

PLATEA NUMERATA 1° e 2°: € 38,00 + diritti di prevendita

PLATEA NUMERATA 3°: € 35,00 + diritti di prevendita

GALLERIA NUMERATA: € 35,00 + diritti di prevendita

BALCONATA NUMERATA: € 30,00 + diritti di prevendita



Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation

dalle ore 10.00 di venerdì 10 gennaio.



Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di lunedì 13 gennaio.



L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria

autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.