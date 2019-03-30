      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Ayreon
Electric Castle Live and Other Tales
Demo

Morningviews
You Are Not the Places You Live In
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/05/20
SINISTER DOWNFALL
A Dark Shining Light

25/05/20
TILL DIE
Ruthless

27/05/20
HELIKON
Myth & Legend

29/05/20
PARALYSIS
Mob Justice

29/05/20
BEHEMOTH
A Forest (EP)

29/05/20
GRAVE DIGGER
Fields Of Blood

29/05/20
CENTINEX
Death In Pieces

29/05/20
PALAYE ROYALE
The Bastards

29/05/20
SORCERER
Lamenting Of The Innocent

29/05/20
XIBALBA
Anos En Infierno

CONCERTI

24/05/20
VIRVUM + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

29/05/20
RAIN + GUESTS (ANNULLATO)
BLACK DEVILS SPRING PARTY - S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

29/05/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

30/05/20
MARK LANEGAN BAND (ANNULLATO)
TEATRO MANZONI - BOLOGNA

09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

10/06/20
IN.FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

12/06/20
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

12/06/20
GUNS N` ROSES + GUESTS TBA (ANNULLATO)
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA (FIRENZE)

13/06/20
AEROSMITH + GUESTS (SOSPESO)
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/20
STEEL PANTHER + THE WILD (SOSPESO)
ALCATRAZ - MILANO
DETTAGLI EVENTO
NOIROCKERCAMP IV (POSTICIPATO)
04/07/2020
SANTA NINFA (TP)
https://www.noirockercamp.it/
GRUPPI
NECRODEATH +
Altri gruppi TBA
ULTIMI COMMENTI
24/05/2020 - 17:08
JOURNEY: presentata la nuova lineup
23/05/2020 - 10:25
SOULFLY: ascolta il nuovo EP a sorpresa ''Live Ritual NYC MMXIX''
23/05/2020 - 16:00
MALPAGA FOLK & METAL FEST: cancellata l'edizione 2020
23/05/2020 - 11:19
WHITESNAKE: disponibile il video di ‘‘Anything You Want’’ dalla raccolta ‘‘The Rock Album’’
24/05/2020 - 00:08
QUEEN: Brian May alle prese con una cura per problemi di salute
23/05/2020 - 12:27
VAMPIRE: svelata la clip di ''Rex'' dall'album omonimo
23/05/2020 - 13:22
CONVULSE: ''Deathstar'' uscirà il 30 ottobre, svelati i dettagli
23/05/2020 - 11:12
COREY TAYLOR: completata la registrazione dei brani dell’album di debutto da solista
23/05/2020 - 12:22
PRETTY MAIDS: online il live video di ''Little Drops of Heaven''
22/05/2020 - 14:39
VOIVOD: diffusi singolo e dettagli del nuovo EP ''The End Of Dormancy''
ULTIMI COMMENTI
22/05/2020
Intervista
PROPHILAX
30 anni di politicamente scorretto
30/03/2019
Articolo
MOTLEY CRUE
The Dirt - Il film visto da Metallized
22/04/2020
Articolo
Il VIRUS DEI CONCERTI
Previsioni di non ritorno alla normalità
18/05/2020
Articolo
MILES. L`AUTOBIOGRAFIA
Confessioni del Maestro
05/02/2020
Intervista
DOOMRAISER
Il nero cuore d'Europa
ULTIMI COMMENTI
72
86
70
64
70
84
83
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     