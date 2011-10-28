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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA

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VAN DER GRAAF GENERATOR
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VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA

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THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

11/09/20
ATHEIST + CADAVER + SVART CROWN + FROM HELL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DETTAGLI EVENTO
TWILIGHT FORCE + GUESTS
11/10/2020
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/1735179199951431/
GRUPPI
TWILIGHT FORCE + TBA
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: €20,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €25,00
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