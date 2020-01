DETTAGLI EVENTO THE RED COIL + CONCRETE MOUNTAIN 25/01/2020 VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO) https://www.facebook.com/events/2598960430390481/ GRUPPI

THE RED COIL (ore 23:30- 00:30) +

CONCRETE MOUNTAIN (ore 22:30 - 23:15)

NOTE

Sabato 25 gennaio 2020

@Valhalla Pub - Borgo Ticino (NO)

via Sempione, 48



Apertura porte ore 19:00