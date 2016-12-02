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https://www.facebook.com/events/434101560856849/
GRUPPI
SCHWARZ PEST
RAWNESS OBSOLETE
SIGURÐR
NOTE
Sabato 25 gennaio 2020
@Rock Heat - Arezzo
via L. Galvani, 32

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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