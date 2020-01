DETTAGLI EVENTO CRYING STEEL + GUESTS 15/02/2020 THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR) https://www.facebook.com/events/534771750717488/ GRUPPI

CRYING STEEL +

SIGN OF THE JACKAL +

ROGUE DEAL NOTE

Sabato 15 febbraio 2020

@The Factory - S. Martino Buon Albergo (VR)

viale del Lavoro, 7



Apertura porte ore 20:30

Inizio concerti ore 21:30



Ingresso 7 euro in cassa

Ingresso riservato ai soci (tesseramento 3 euro direttamente in cassa - validità di un anno)