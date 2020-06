DETTAGLI EVENTO FAITH NO MORE (SOSPESO) 06/07/2020 IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO www.ticketone.it GRUPPI

FAITH NO MORE NOTE

I biglietti sono disponibili con le seguenti modalità:



- tramite il Fan Club della band dalle ore 10.00 di martedì 28 gennaio.

- tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 30 gennaio.

- tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 31 gennaio su Ticketone e Ticketmaster.



Maggiori dettagli TBA