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06/02/20
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
DETTAGLI EVENTO
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
06/02/2020
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
https://www.facebook.com/events/749044895593219/
GRUPPI
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
NOTE
Ingresso 20 euro
Ingresso in prevendita 21.20 euro + ddp
Riservato ai soci ACSI - costo 5 euro

Inizio concerti ore 21:00
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