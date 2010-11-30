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THE DARKNESS + DZ DEATHRAYS
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CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + DARK AGES + WATERSHAPE
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DETTAGLI EVENTO
FORGOTTEN TOMB + GUESTS
08/02/2020
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/2423087104632099/
GRUPPI
FORGOTTEN TOMB +
GHOSTHEART NEBULA +
HADDAH
NOTE
Sabato 8 febbraio 2020
@Centrale Rock Pub - Erba (CO)
via Cascina California, 9

Ingresso 10 euro

Apertura porte ore 20:00
Inizio concerti ore 22:00
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