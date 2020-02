DETTAGLI EVENTO STIGE + GUESTS 07/03/2020 MOCAMBO CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA) GRUPPI

STIGE +

WALKYRYA +

IL PASTO NUDO NOTE

Sabato 7 marzo 2020

@Mocambo Club - Santeramo in Colle (BA)

via E. Einstein, 3



Ingresso libero

Inizio serata ore 21:30