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JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
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16/05/20
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ARCI TOM - MANTOVA

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OSTROGOTH + KILLER + WITCHUNTER (ANNULLATO)
WISHLIST - ROMA

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ORION - CIAMPINO (ROMA)

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LARGO VENUE - ROMA

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L.A. GUNS (ANNULLATO)
DRUSO - RANICA (BG)

23/05/20
DEATHLESS LEGACY (ANNULLATO)
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST - RIMINI

24/05/20
VIRVUM + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
NICK MASON
26/06/2020
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
GRUPPI
NICK MASON
NOTE
Biglietti in vendita con le seguenti modalità:
- Da lunedì 10 febbraio ore 10:00 su www.dalessandroegalli.com e TicketOne
- Da giovedì 13 febbraio ore 10:00 (prevendite abituali autorizzate)
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