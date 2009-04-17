      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Kirk Windstein
Dream In Motion
Demo

Ira Green
7
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/02/20
GLOOSH
Timewheel

05/03/20
DISTORTED VISIONS
Born Dead

06/03/20
THERAPY?
Greatest Hits (The Abbey Road Session)

06/03/20
SEMBLANT
Oscura

06/03/20
MY DYING BRIDE
The Ghost of Orion

06/03/20
ALLEN/OLZON
Worlds Apart

06/03/20
ALMANAC
Rush of Death

06/03/20
EARTH ROT
Black Tides Of Obscurity

06/03/20
CREMATORY
Unbroken

06/03/20
NEXORUM
Death Unchained

CONCERTI

29/02/20
ALCEST + BIRDS IN ROW + KÆLAN MIKLA (POSTICIPATO)
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

29/02/20
RIVERSIDE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

29/02/20
MELLOWTOY + DEVOTION (ANNULLATO)
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

29/02/20
GLI ATROCI (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/02/20
EXTREMA (POSTICIPATO)
PIPPO FOODCHILLSTAGE - BOLZANO

01/03/20
RIVERSIDE (POSTICIPATO)
NEW AGE - RONCADE (TV)

01/03/20
DESTRUCTION + LEGION OF THE DAMNED + SUICIDAL ANGELS + FINAL BREATH (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

03/03/20
MYRATH + ELEINE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

04/03/20
MYRATH + ELEINE
LEGEND CLUB - MILANO

06/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
VENOM INC. + GUESTS
19/03/2020
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/115579249887521/
GRUPPI
VENOM INC.
KARMIAN
JUMPSCARE
ULTIMI COMMENTI
29/02/2020 - 17:05
IN EXTREMO: a marzo il nuovo album, ecco un singolo
29/02/2020 - 11:17
METAL CHURCH: ecco il lyric video del singolo ''Dead on the Vine''
29/02/2020 - 11:21
MYRATH: ''Live in Carthage'' uscirà ad aprile
28/02/2020 - 16:19
TIMO TOLKKI`S INFINITE VISIONS: svelato il nuovo tastierista, fuori Michael Vescera
28/02/2020 - 15:30
BORKNAGAR: annunciato il tour europeo, in Italia a dicembre
27/02/2020 - 16:28
TRIVIUM: diffusi i dettagli e singolo del nuovo album
26/02/2020 - 11:22
KOLOSSUS: ascolta la nuova ''Reborn'' dal disco di debutto
28/02/2020 - 11:05
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: presentato il video di ''Taurus''
28/02/2020 - 15:44
ENSIFERUM: presentano il nuovo tastierista
28/02/2020 - 16:28
THE UNITY: presentato il nuovo singolo
ULTIMI COMMENTI
05/10/2015
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 45 - Child in Time - Deep Purple
06/02/2020
Articolo
KURT COBAIN DOSSIER
Indagine su un Suicidio Sospetto
29/08/2017
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 39 - Diamanda Galas
17/04/2009
Articolo
JURASSIC ROCK
#8 - Twentieth Century's Albums
21/02/2020
Articolo
QUADRIVIUM - DUE
Dualità
ULTIMI COMMENTI
80
80
89
65
100
82
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     