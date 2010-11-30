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LEGEND CLUB - MILANO
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SAIL AWAY
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MANHATTAN PUB - TORINO
https://www.facebook.com/events/182500293108747/
GRUPPI
SAIL AWAY
NOTE
Sabato 15 febbraio 2020
@Manhattan Pub - Torino
via Giachino, 46

Inizio concerto ore 22:00
Ingresso gratuito
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