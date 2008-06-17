      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Body Count
Carnivore
Demo

Ira Green
7
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/03/20
DAWN OF OUROBOROS
The Art Of Morphology

03/04/20
BLAZE BAYLEY
Live in Czech

03/04/20
TESTAMENT
Titans of Creation

03/04/20
AD INFINITUM
Chapter I: Monarchy

03/04/20
MANAM
Ouroboros

03/04/20
LOVIATAR
Lightless

03/04/20
P.O.E. (PHILOSOPHY OF EVIL)
Of Humanity And Other Odd Things

03/04/20
AUGUST BURNS RED
Guardians

03/04/20
THORN IN SIDE
Tales Of The Croupier

03/04/20
PALACE
Reject The System

CONCERTI

31/03/20
KRISIUN + GRUESOME + VITRIOL (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

02/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

02/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
EXCALIBUR PUB - CHIAVARI (GE)

03/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA (ANNULLATO)
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA

03/04/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

04/04/20
GUTALAX + GUESTS TBA
CIRCOLO EKIDNA - CARPI (MO)

04/04/20
FULL OF HELL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

04/04/20
ANCIENT + NECRODEATH + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

04/04/20
TYGERS OF PAN TANG + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/04/20
DEATHLESS LEGACY
GRINDHOUSE CLUB - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
DEATHLESS LEGACY
18/04/2020
SPLINTER CLUB - PARMA
https://www.facebook.com/events/131981101360884/
GRUPPI
DEATHLESS LEGACY
ULTIMI COMMENTI
28/03/2020 - 11:03
ACID BATH: la loro discografia disponibile in streaming
29/03/2020 - 12:21
AVANTASIA: al lavoro sul prossimo album
29/03/2020 - 20:24
INDUCTION: ecco il video di ''Mirror Make Believe (My Enemy)'' con Kai Hansen
29/03/2020 - 20:08
RIOT: morto il chitarrista fondatore Lou Kouvaris
27/03/2020 - 09:11
KREATOR: presentato il nuovo singolo '''666 - World Divided''
29/03/2020 - 09:27
HAMMERSCHMITT: guarda il video di ''Fly''
28/03/2020 - 10:07
MYRATH: disponibile un nuovo estratto dal prossimo live album
29/03/2020 - 12:27
MINISTRY: in studio per lavorare al nuovo disco
27/03/2020 - 13:02
RAMMSTEIN: Till Lindemann in terapia intensiva
27/03/2020 - 21:02
RAMMSTEIN: comunicato della band sulle condizioni di Till Lindemann
ULTIMI COMMENTI
25/03/2020
Articolo
TRANNY
Confessioni di una punk anarchica venduta
21/06/2014
Live Report
BLACK SABBATH + BLACK LABEL SOCIETY + REIGNWOLF
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 18/06/2014
26/05/2016
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 30 Gods of Metal, Arena Estiva Forum di Assago (MI), 5-6/06/1999
17/06/2008
Articolo
CHE COS'E' LA MUSICA
Riflessioni sulla musica di oggi
20/03/2020
Articolo
SISTER ROSETTA THARPE
La donna ribelle che ha inventato il Rock'n'Roll
ULTIMI COMMENTI
87
88
90
86
80
89
72
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     