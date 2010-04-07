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28/06/20
ROCK THE CASTLE (day 3) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

28/06/20
SHOCK METAL FEST (day 2)
PALABIGAUDA ARENA - CAMPOROSSO (IM)

28/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

02/07/20
VOLBEAT (SOSPESO)
ROCK IN ROMA - IPPODROMO DELLE CAPANNELLE (RM)

03/07/20
ROCK THE CASTLE (day 4) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

04/07/20
LYNYRD SKYNYRD (SOSPESO)
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

04/07/20
NOIROCKERCAMP IV (POSTICIPATO)
SANTA NINFA (TP)

05/07/20
ROCK THE CASTLE (day 6) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

05/07/20
PEARL JAM + PIXIES (SOSPESO)
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI - IMOLA

06/07/20
DEEP PURPLE + GUESTS (SOSPESO)
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR (SOSPESO)
27/08/2020
PIAZZA DUOMO - PRATO
GRUPPI
Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00 Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14 febbraio.
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