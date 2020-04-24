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PARADISE LOST
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15/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE

16/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
AUDITORIUM CONCILIAZIONE

16/05/20
MILADY METAL FEST (ANNULLATO)
ARCI TOM - MANTOVA

16/05/20
OSTROGOTH + KILLER + WITCHUNTER (ANNULLATO)
WISHLIST - ROMA

17/05/20
POLARIS + GUESTS (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

18/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO DAL VERME - MILANO

21/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

21/05/20
GREEN CARNATION + GUEST TBA (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA

23/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
DRUSO - RANICA (BG)

23/05/20
DEATHLESS LEGACY (ANNULLATO)
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST - RIMINI
DETTAGLI EVENTO
SHARKS IN YOUR MOUTH + GUESTS
23/06/2020
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
https://www.facebook.com/events/496248247650706/
GRUPPI
SUMMER SCREAM - con:

SHARKS IN YOUR MOUTH
LOATHE
COUNTERPARTS
THE DEVIL WEARS PRADA
SILVERSTEIN
NOTE
Martedì 23 giugno 2020
@Circolo Magnolia - Segrate (MI)
via Circonvallazione Idroscalo, 41

Costi e orari TBA
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