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EXTREME FOVEA ATTACK - FOGGIA

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DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

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LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
ESSENZA + GUESTS
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BARRAOTTANTAQUATTRO - NOCIGLIA (LE)
https://www.facebook.com/events/469494067260195/
GRUPPI
ESSENZA
MNEMOS
SAKHLAMIS
NOTE
Sabato 22 febbraio 2020
@Barraottantaquattro - Nociglia (LE)
via Surano, 42

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21:30
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