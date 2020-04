DETTAGLI EVENTO PAGAN FEST 02/05/2020 ARCI TOM - MANTOVA https://www.facebook.com/events/421835001724796/ GRUPPI

PAGAN FEST - Terza edizione:



ELVENKING

FUROR GALLICO

ATLAS PAIN

HELL'S GUARDIAN

KORMAK NOTE

Sabato 2 maggio 2020

@Arci Tom - Mantova

piazza Benetollo, 1



Ingresso 12 euro con biglietto EarlyBird (modalità valida fino al centesimo biglietto)

Ingresso 15 euro + d.d.p.

Ingresso 17 euro in cassa la sera dello show



Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita riceveranno da Mailticket una email con le modalità per richiedere il rimborso all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto acquistato fino al 15 aprile 2020.