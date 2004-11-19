      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Elder
Omens
Demo

Morningviews
You Are Not the Places You Live In
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/05/20
PROTOSEQUENCE
A Blunt Description of Something Obscene

21/05/20
DISAMARA
Notturna è la Quiete

21/05/20
KALEVALA
If We Only Had a Brain

22/05/20
COSMIC PUTREFACTION
The Horizons Towards Which Splendour Withers

22/05/20
OLD MAN GLOOM
Seminar IX: Darkness Of Being

22/05/20
HELLCOME
Good Friends, Bad Company

22/05/20
CALIGULA`S HORSE
Rise Radiant

22/05/20
OLD MAN GLOOM
Seminar VIII: Light Of Meaning

22/05/20
CROSSFAITH
Species

22/05/20
ESOCTRILIHUM
Eternity Of Shaog

CONCERTI

18/05/20
JOE SATRIANI (POSTICIPATO)
TEATRO DAL VERME - MILANO

21/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)

21/05/20
GREEN CARNATION + GUEST TBA (ANNULLATO)
LARGO VENUE - ROMA

23/05/20
L.A. GUNS (ANNULLATO)
DRUSO - RANICA (BG)

23/05/20
DEATHLESS LEGACY (ANNULLATO)
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST - RIMINI

24/05/20
VIRVUM + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

29/05/20
RAIN + GUESTS (ANNULLATO)
BLACK DEVILS SPRING PARTY - S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

29/05/20
NECRODEATH (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

30/05/20
MARK LANEGAN BAND (ANNULLATO)
TEATRO MANZONI - BOLOGNA

09/06/20
PERIPHERY (ANNULLATO)
ORION - CIAMPINO (ROMA)
DETTAGLI EVENTO
SHOCK METAL FEST (day 1)
27/06/2020
PALABIGAUDA ARENA - CAMPOROSSO (IM)
GRUPPI
Sabato 27 giugno, 2020

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS +
NASHVILLE PUSSY +
M.O.T.H +
ROOMMATES +
TRANK +
TBA
NOTE
Prezzo dei biglietti per giornata singola:
Sabato - €30
Domenica - €25
Prezzo del biglietto per entrambi i giorni: €50
ULTIMI COMMENTI
17/05/2020 - 11:58
AYREON: Tommy Karevik tra gli ospiti di ''Transitus''
16/05/2020 - 19:40
WARRIOR PATH: svelato il nome del nuovo cantante
17/05/2020 - 12:24
FROST*: i dettagli dell'EP ''Others'' in uscita a giugno
17/05/2020 - 12:18
GLACIAL FEAR: online il singolo ''Frost''
16/05/2020 - 00:10
MICHAEL ANGELO BATIO: ascolta ‘‘The Badlands’’ dal nuovo album
15/05/2020 - 19:19
PRIMAL FEAR: online il singolo ''Along Came the Devil''
15/05/2020 - 16:11
LORD OF THE LOST: disponibili i dettagli di ''Swan Songs III''
16/05/2020 - 11:18
HORISONT: diffuso il video di ''Revolution''
16/05/2020 - 11:12
THE PRETTY RECKLESS: ascolta il singolo ''Death By Rock and Roll''
16/05/2020 - 19:37
BLACK STONE CHERRY: completati registrazione e missaggio del nuovo album
ULTIMI COMMENTI
24/12/2010
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 16, Monsters Of Rock, Modena, 1991
08/11/2010
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 12 - Monsters Of Rock, Modena, 1988
20/06/2012
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 27 - Black Sabbath, Palaeur, Roma, 1987
24/11/2004
Live Report
SUFFOCATION
Transilvania, Reggio Emilia, 19/11/2004
20/03/2020
Articolo
SISTER ROSETTA THARPE
La donna ribelle che ha inventato il Rock'n'Roll
ULTIMI COMMENTI
83
80
75
69
79
60
76
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     