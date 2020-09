DETTAGLI EVENTO ASKING ALEXANDRIA + GUESTS (CANCELLATO!) 11/11/2020 MAGAZZINI GENERALI - MILANO http://www.hellfirebooking.com/hellfire2012/ GRUPPI

ASKING ALEXANDRIA +

FALLING IN REVERSE +

WAGE WAR +

HYRO THE HERO NOTE

Lo staff di Hellfire Booking ha annunciato la cancellazione dell'unica data italiana degli Asking Alexandria in programma per l'11 novembre ai Magazzini Generali di Milano. A breve saranno aperti i rimborsi, che potranno essere ottenuti attraverso i canali ufficiali tramite cui è stato effettuato l’acquisto.