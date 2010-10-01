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LEGEND CLUB - MILANO

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VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
DETTAGLI EVENTO
THE SISTERS OF MERCY
23/03/2021
ORION - ROMA
GRUPPI
THE SISTERS OF MERCY
NOTE
Apertura porte h 20:00
Inizio concerto h 22:00

Prezzo biglietti: € 30,00 + d.p.
Prezzo in Cassa: € 35,00

Bisglietti disponibili su Ticketone
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