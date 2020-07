DETTAGLI EVENTO REQUIEM OF DESTRUCTION FEST 19/09/2020 24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO) https://www.facebook.com/events/279397259711852/ GRUPPI

Palco A

17.30: TBA

18.10: TBA

18.50: From The Depht

19.50: Old Bridge

20.50: Voices From Beyond

21.50: HANGARVAIN

22.50: Deathless Legacy

23.50: Nightland

00.50: Ancient Bards



Palco B

17.50: TBA

18.30: TBA

19.30: TBA

20.30: TBA

21.30: TBA

22.30: TBA

23.30: TBA

00.30: Barbarossa NOTE

Sabato 19 settembre si terrà a Serravalle (San Marino) l'evento Requiem Of Destruction Fest. La manifestazione vede scendere in prima linea MVO Concerti, che ha indetto un contest il cui ricavato sarà interamente devoluto agli ospedali della Romagna per contribuire alla lotta contro il CO-VID 19.



Le band che si esibiranno sul Palco B verranno selezionate in seguito al contest sopracitato, il cui regolamento è consultabile cliccando al link in alto.



Apertura porte ore 17:00

Tessera per la serata: 15 euro