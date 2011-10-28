11/08/20
SEASON OF DREAMS
My Shelter
12/08/20
WITHIN DESTRUCTION
Yōkai
14/08/20
HALESTORM
Reimagined
14/08/20
WARKINGS
Revenge
14/08/20
ROBBY KRIEGER
The Ritual Begins at Sundown
14/08/20
HAVUKRUUNU
Uinuos Syömein Sota
14/08/20
NUG
Alter Ego
14/08/20
CHASTAIN
For Those Who Dare – 30th Anniversary Edition
14/08/20
PRIMITIVE MAN
Immersion
14/08/20
KAMELOT
I Am The Empire - Live From The 013
09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
11/08/20
BAD RELIGION
FESTIVAL DI RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA
12/08/20
BAD RELIGION (SOSPESO)
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
19/08/20
PALAYE ROYALE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
26/08/20
GRAHAM BONNET & ALCATRAZZ + GIRLSCHOOL + ASOMVEL
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)
27/08/20
WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR (SOSPESO)
PIAZZA DUOMO - PRATO
04/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA
05/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
2DAYS PROG - VERUNO (NO)
06/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)