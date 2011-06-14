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NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
https://www.facebook.com/events/229001151634638/?notif_t=event_calendar_create¬if_id=1584984013928718
GRUPPI
SCOTT STAPP
NOTE
Lunedì 2 novembre 2020
@New Age - Roncade (TV)
via Tintoretto, 14

Orari TBA

Ingresso senza tessera richiesta
Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 11 del 25 marzo.
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