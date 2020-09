DETTAGLI EVENTO SCOTT STAPP 02/11/2020 NEW AGE CLUB - RONCADE (TV) https://www.facebook.com/events/229001151634638/?notif_t=event_calendar_create¬if_id=1584984013928718 GRUPPI

SCOTT STAPP NOTE

Lunedì 2 novembre 2020

@New Age - Roncade (TV)

via Tintoretto, 14



Orari TBA



Ingresso senza tessera richiesta

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 11 del 25 marzo.