23/06/20
PURTENANCE
Buried Incarnation
24/06/20
SOMBRE HERITAGE
Alpha Ursae Minoris
24/06/20
SERMENT
Chante, Ô Flamme de la Liberté
25/06/20
CIRKELN
Kingdoms That No One Remembers
26/06/20
AHAB
Live Prey
26/06/20
THECODONTION
Supercontinent
26/06/20
DISMALIMERENCE
Tome: I
26/06/20
PALE DIVINE
Consequence of Time
26/06/20
SHED THE SKIN
The Forbidden Arts
26/06/20
LONG DISTANCE CALLING
How Do We Want To Live?
21/06/20
INFECTED RAIN + ANKOR + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
23/06/20
DEFTONES (SOSPESO)
GRUVILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL - GRUGLIASCO (TO)
23/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
23/06/20
SHARKS IN YOUR MOUTH + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
24/06/20
THE OFFSPRING + GUESTS (SOSPESO)
SHERWOOD FESTIVAL - PADOVA
26/06/20
ROCK THE CASTLE (day 1) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
26/06/20
NICK MASON (SOSPESO)
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
26/06/20
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
DRUSO - RANICA (BG)
27/06/20
SHOCK METAL FEST (day 1)
PALABIGAUDA ARENA - CAMPOROSSO (IM)
28/06/20
ROCK THE CASTLE (day 3) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA