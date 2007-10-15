20/04/22
SADISTIC RITUAL
The Enigma, Boundless
21/04/22
UNDEATH
It is Time... To Rise From the Grave
21/04/22
LILI REFRAIN
Mana
22/04/22
CORPSESSED
Succumb to Rot
22/04/22
AERODYNE
Last Days of Sodom
22/04/22
REAPER (AUS)
Viridian Inferno
22/04/22
MOSAIC
Heimatspuk
22/04/22
PRIMUS
Conspiranoid
22/04/22
SHINEDOWN
Planet Zero
22/04/22
FER DE LANCE
The Hyperborean
16/04/22
TRICK OR TREAT + GUESTS
DISSESTO MUSICALE - TIVOLI (RM)
16/04/22
ACID MAMMOTH + 1782
CPA - FIRENZE
16/04/22
ACID MAMMOTH + 1782
FREAKOUT - BOLOGNA
16/04/22
TRICK OR TREAT + EGOSYSTEMA + BERIEDIR + STEEL FLAMES
DISSESTO MUSICALE - BAGNI DI TIVOLI (RM)
18/04/22
ACID MAMMOTH + 1782
GO DOWN FESTIVAL - ZERO BRANCO (TV)
19/04/22
AS I LAY DYING + DYING FETUS + EMMURE
ALCATRAZ - MILANO
20/04/22
AS I LAY DYING + DYING FETUS + EMMURE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
20/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/04/22
BATUSHKA + DIABOLICAL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/22
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)