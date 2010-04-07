30/06/20
VIRTUAL SYMMETRY
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30/06/20
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The Meyrinkian Slumber
30/06/20
BLACK ALTAR/KIRKEBRANN
Deus Inversus
01/07/20
ALEAH
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03/07/20
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03/07/20
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Holy War
28/06/20
ROCK THE CASTLE (day 3) - POSTICIPATO
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
28/06/20
SHOCK METAL FEST (day 2)
PALABIGAUDA ARENA - CAMPOROSSO (IM)
28/06/20
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02/07/20
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ROCK IN ROMA - IPPODROMO DELLE CAPANNELLE (RM)
03/07/20
ROCK THE CASTLE (day 4) - POSTICIPATO
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04/07/20
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LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
04/07/20
NOIROCKERCAMP IV (POSTICIPATO)
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05/07/20
ROCK THE CASTLE (day 6) - POSTICIPATO
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05/07/20
PEARL JAM + PIXIES (SOSPESO)
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI - IMOLA
06/07/20
DEEP PURPLE + GUESTS (SOSPESO)
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA