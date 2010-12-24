22/09/20
OSSUARY ANEX
Obscurantism Apogee
23/09/20
MYSTHICON
Silva-Oculis-Corvi
25/09/20
SKALMOLD
10 Year Anniversary - Live in Reykjavik
25/09/20
NASTY
Menace
25/09/20
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Set Forever on Me
25/09/20
THE OCEAN
Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic
25/09/20
MORTA SKULD
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25/09/20
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The Raven/s Shadow
25/09/20
SCORGED
Scorged
25/09/20
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CIRCOLO ARCI MU - PARMA
23/09/20
STEVEN WILSON (ANNULLATO)
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
26/09/20
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27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO
29/09/20
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
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03/10/20
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08/10/20
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TRAFFIC CLUB - ROMA
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TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
09/10/20
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GRAN TEATRO GEOX - PADOVA