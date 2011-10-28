28/08/20
EXIST
Egoiista
28/08/20
OVER THE VOIDS
Hadal
28/08/20
TSATTOGGUA
Hallelujah Messiah
28/08/20
TONY MITCHELL
Church of a Restless Soul
28/08/20
FROM THE DEPTH
Moments
28/08/20
CULTUS PROFANO
Accursed Possession
28/08/20
PAIN OF SALVATION
Panther
28/08/20
SEETHER
Si Vis Pacem, Para Bellum
28/08/20
ALEYNMORD
The Blinding Light
28/08/20
VANISHING POINT
Dead Elysium
06/09/20
DISTRUZIONE + ULVEDHARR + HUMAN DECAY
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
10/09/20
THE HOLLYWOOD VAMPIRES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
10/09/20
VADER + MASS WORSHIP
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
12/09/20
DOMINE + AEHTER VOID + CHAOS FACTORY
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
13/09/20
THRASH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
16/09/20
PRIMAL FEAR + FREEDOM CALL (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
16/09/20
RICHIE KOTZEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/09/20
REQUIEM OF DESTRUCTION FEST
24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
19/09/20
MOONLIGHT HAZE
LEGEND CLUB - MILANO
19/09/20
PREMIATA FORNERIA MARCONI
AREA EXP - CEREA (VR)