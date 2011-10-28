      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Kansas
The Absence of Presence
Demo

Northern Crown
In a Pallid Shadow
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/08/20
STEVE VON TILL
No Wilderness Deep Enough

11/08/20
SEASON OF DREAMS
My Shelter

12/08/20
WITHIN DESTRUCTION
Yōkai

14/08/20
HALESTORM
Reimagined

14/08/20
PRIMITIVE MAN
Immersion

14/08/20
CHASTAIN
For Those Who Dare – 30th Anniversary Edition

14/08/20
HAVUKRUUNU
Uinuos Syömein Sota

14/08/20
NUG
Alter Ego

14/08/20
TERRA ATLANTICA
Age Of Steam

14/08/20
ROBBY KRIEGER
The Ritual Begins at Sundown

CONCERTI

08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)

11/08/20
BAD RELIGION
FESTIVAL DI RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA

12/08/20
BAD RELIGION (SOSPESO)
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

19/08/20
PALAYE ROYALE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

26/08/20
GRAHAM BONNET & ALCATRAZZ + GIRLSCHOOL + ASOMVEL
FESTA BIKERS - COLOGNO AL SERIO (BG)

27/08/20
WOLFMOTHER + HARDCORE SUPERSTAR (SOSPESO)
PIAZZA DUOMO - PRATO

04/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI) - ROMA

05/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
2DAYS PROG - VERUNO (NO)

06/09/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
POLITEAMA GENOVESE - GENOVA
DETTAGLI EVENTO
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
10/10/2020
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
https://www.facebook.com/events/221630472590900
GRUPPI
HOUR OF PENANCE +
GUEST TBA
ULTIMI COMMENTI
08/08/2020 - 12:43
PSYCHOSEXUAL: guarda il video della titletrack dell’album di debutto ‘‘Torch the Faith’’
07/08/2020 - 19:06
JOHN PETRUCCI: ecco il video di ''Terminal Velocity''
07/08/2020 - 19:18
HEATHEN: il lyric video di ''Empire of the Blind'', titletrack del nuovo album
07/08/2020 - 10:23
VICIOUS RUMORS: ecco il video di ''Pulse of the Dead'' dal nuovo album
07/08/2020 - 00:41
BLACK STONE CHERRY: il nuovo ‘‘The Human Condition’’ esce ad ottobre, ascolta il singolo ‘‘Again’’
07/08/2020 - 10:15
BENEDICTION: annunciato il nuovo album ''Scriptures'', ascolta un brano
05/08/2020 - 20:28
GUNS N` ROSES: lo show al Firenze Rocks non sarà recuperato
06/08/2020 - 17:26
MESARTHIM: pubblicato a sorpresa il nuovo album ''The Degenerate Era''
06/08/2020 - 21:01
MAYHEM: le date italiane slittano a marzo 2021
06/08/2020 - 01:27
LYNCH MOB: George Lynch annuncia lo scioglimento della band
ULTIMI COMMENTI
28/10/2011
Articolo
BURZUM
Le frontcover: le immagini che parlano di Varg
02/08/2020
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
#84 - Cult of Personality - Living Colour
03/08/2020
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
#85 - The Throne of Tragedy - Arcturus
30/07/2020
Intervista
HAIL SPIRIT NOIR
Musica Rétro: andare avanti guardando al passato
22/07/2020
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 39 - Limp Bizkit
ULTIMI COMMENTI
85
99
85
84
99
83
76
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     