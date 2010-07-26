04/12/20
SIX FOOT SIX
End of All
04/12/20
MAGIC DANCE
Remnants
04/12/20
DEPRAVITY
Grand Malevolence
04/12/20
LEE RITENOUR
Dreamcatcher
04/12/20
UNRULY CHILD
Our Glass House
04/12/20
SCULPTOR
Untold Secrets
04/12/20
NEAL MORSE
Jesus Christ The Exorcist (Live At Morsefest 2018)
04/12/20
IRON SAVIOR
Skycrest
04/12/20
RAMMSTEIN
Herzeleid (XXV Anniversary Edition - Remastered)
04/12/20
SAINTED SINNERS
Unlocked & Reloaded
01/12/20
ORPHANED LAND
LEGEND CLUB - MILANO
02/12/20
ORPHANED LAND
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/12/20
ROSS THE BOSS + GUESTS (CANCELLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
03/12/20
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/12/20
NAPALM DEATH
TRAFFIC CLUB - ROMA
06/12/20
BORKNAGAR + SAOR + CAN BARDD
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
11/12/20
NANOWAR OF STEEL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/12/20
DESTRUCTION + GUESTS (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
19/12/20
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
14/01/21
THE BLACK DAHLIA MURDER + RINGS OF SATURN + VISCERA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)