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THE BLACK DAHLIA MURDER + RINGS OF SATURN + VISCERA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
MICHALE GRAVES + NIM VIND
13/03/2021
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/bacityfactory
GRUPPI
MICHALE GRAVES +
NIM VIND
NOTE
Sabato 13 marzo 2021
@Legend Club - Milano
Viale Enrico Fermi 98

Orari TBA

Biglietto: €20 + ddp
Biglietti disponibili online sulla piattaforma Mailticket a partire da venerdì 24 Aprile alle ore 10:00
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